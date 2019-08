Condannata per furti in casa in Austria e ricercata da anni: catturata giovane croata a Ostuni

La polizia di Ostuni (Br) ha arrestato una 22enne croata, J.R., pluripregiudicata e ricercata con un mandato di arresto internazionale per furti in abitazione. La ragazza era ricercata dal 2015 quando aveva lasciato Vienna facendo perdere le sue tracce. I poliziotti l'hanno controllata insieme a due connazionali, una 18enne e una 36enne, mentre uscivano da una palazzina in piazza Ugo La Malfa: avevano con loro arnesi da scasso e un paio d'orecchini in argento. Le tre, prive di documenti, sono state condotte in questura per gli accertamenti, ed è emerso che la 22enne era stata condannata a 5 anni di carcere per due furti in abitazioni austriache, nel corso dei quali erano stati rubati gioielli in oro per 10mila euro. La stessa aveva rubato anche in casa di un'anziana di Udine, ed era stata condannata ad ulteriori 5 anni , 6 mesi e 20 giorni di reclusione. Le altre due sono state denunciate, lei è stata condotta in carcere.