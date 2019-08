Ceglie M.ca, perseguita ex moglie e minaccia i suoi familiari: arrestato

I carabinieri di Ceglie Messapica (Br) hanno arrestato un commerciante 36enne del luogo per atti persecutori aggravati, maltrattamenti, percosse e minacce nei confronti dell'ex moglie 32enne. Le persecuzioni sono iniziate nel marzo 2018: inizialmente ha cominciato a seguirla quotidianamente, a fermarsi sotto casa sua. Ha poi intimidito i familiari della donna, pronunciando la frase: «La pagherete tutti», le aveva regalato un anello d'oro che lei aveva rifiutato, e aveva dato fuoco all'auto di un amico di lei, e poi all'auto della donna stessa. Qualche tempo dopo aveva intimato a un conoscente di non frequentare la ex moglie: «Vi dovete allontanare da lei, io "conosco" a San Vito e a Carovigno». E ha continuato con questi toni per diverso tempo, fino a che la donna non ha deciso di denunciarlo.