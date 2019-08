S.Pancrazio, sfrutta bracciante del Niger, denunciato 50enne

I carabinieri di San Pancrazio Salentino (Br) hanno denunciato un 50enne del luogo, rappresentante di un'azienda agricola specializzata nella coltivazione di ortaggi, per sfruttamento del lavoro e altre violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti di un 24enne del Niger. I militari hanno effettuato un controllo in contrada Caretta del comune brindisino e hanno rilevato la presenza del bracciante africano, con regolare permesso di soggiorno. Il 50enne è stato denunciato perché non l'ha pagato adeguatamente e comunque non in maniera proporzionata rispetto alle ore di lavoro.

Il bracciante era costretto a dormire all'interno di una fatiscente casetta rurale senza infissi e senza servizi. L'indagato inoltre ha anche smaltito illecitamente rifiuti speciali e realizzato un'area di deposito incontrollato sul terreno, area che è stata sequestrata.