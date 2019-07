San Donaci, cocaina e soldi: arrestato 31enne per spaccio

I Carabinieri della stazione di San Donaci, hanno arrestato Gianluca Re, 31enne del luogo, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari hanno fermato l'uomo mentre era alla guida della sua auto, e dopo un controllo hanno trovato 6,7 grammi di cocaina e di un bilancino di precisione, nascosti nel vano porta oggetti della vettura.

La perquisizione in casa dell'uomo ha consentito il ritrovamento nel comodino della camera da letto della somma di 5.200,00 €, suddivisa in banconote di vario taglio e materiale utile per il confezionamento della sostanza. Tutto è stato sequestrato, mentre Re è stato trasferito in carcere a Brindisi.