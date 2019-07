Rifiuti, sequestrato il centro comunale di raccolta di Brindisi

BRINDISI - I carabinieri del Noe di Lecce hanno sottoposto a sequestro preventivo il Centro comunale di raccolta 'rsu', dell'estensione di circa 5.500 mq, situato nella zona industriale di Brindisi e gestito dalla società Ecotecnica s.r.l., appaltatrice del servizio per il Comune di Brindisi.

L'operazione è avvenuta a seguito di un controllo effettuato nell'ambito della "direttiva operativa 2019" del Comando per la tutela ambientale di Roma, iniziato il 22 maggio.

La misura cautelare riguarda la sola azienda e non i mezzi utilizzati per l'effettuazione del servizio, che pertanto potranno continuare ad operare con diverse modalità gestionali recapitando, per esempio, i rifiuti raccolti o verso altri centri intermedi o direttamente verso altre filiere di recupero/smaltimento. Dagli accertamenti dei militari specializzati nei reati ambientali, è emerso che le acque meteoriche di dilavamento del piazzale del centro di raccolta, venivano utilizzate per la subirrigazione senza la prescritta autorizzazione.