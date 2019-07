Brindisi, emergenza sangue: Al Bano in prima fila a sostegno delle donazioni

BRINDISI - «Felicità è donare». Con questo messaggio Al Bano Carrisi sarà il testimonial a supporto della campagna in atto per la donazione del sangue nella Asl di Brindisi che mira a sensibilizzare tutti i cittadini su un gesto di estrema importanza per molte persone. Mercoledì 24 luglio alle 11.30 Al Bano sarà a Brindisi nell’ospedale Perrino in visita al Centro Trasfusionale. Saranno presenti il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, il direttore generale della Asl Giuseppe Pasqualone, il direttore sanitario Andrea Gigliobianco, il direttore del Centro Trasfusionale Francesco Cucci e la responsabile per l’Autosufficienza sangue Antonella Miccoli.

Al Bano - precisa una nota - ha voluto aderire subito all’invito del direttore generale a diventare testimonial della campagna, perché consapevole delle criticità che si verificano negli ospedali soprattutto nel periodo estivo per la maggiore necessità di sangue a causa della presenza di migliaia di turisti che si aggiungono alla popolazione residente, per la crescente incidenza di politraumi ed interventi in regime di urgenza, insieme al mantenimento del fabbisogno trasfusionale per i pazienti trapiantati, dializzati, leucemici e microcitemici, e pazienti in assistenza domiciliare