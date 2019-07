Da Brindisi al Coin di Lecce per rubare profumi: arrestati tre giovani

BRINDISI - Volevano fare incetta di profumi: tre ragazzi brindisini, tra cui una minorenne denunciata a piede libero, sono stati arrestati per aver rubato dei flaconi dal Coin, un grande magazzino nel leccese. Gli agenti hanno fermato i giovani mentre viaggiavano su un'auto priva di assicurazione. All'interno del cassetto portadocumenti, e nei pantaloncini della ragazza, sono state rinvenute diverse bottiglie di profumi di marche rinomate per un totale di 1000 euro. L'accusa è di concorso in furto.