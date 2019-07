Ricercato dal 2013, va in vacanza a Ostuni: polizia arresta 47enne britannico

Nel corso di un servizio di controllo di turisti alloggiati in strutture ricettive della zona, la polizia di Ostuni ha arrestato un uomo del Regno Unito, B.B.R.F.G., 47 anni. L'uomo era ricercato dal 2013 perché destinatario di un mandato di arresto internazionale emesso dall'Autorità Giudiziaria del Bahrain per truffa. Era stato condannato a 2 anni per una truffa milionaria connessa all'estrazione di partite di sabbia e caricate su grosse navi, e nel cui giro d'affari sono stati emessi dallo stesso uomo 13 assegni senza valore e copertura economica. L'uomo si trova nel carcere di Brindisi.