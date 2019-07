Brindisi, case popolari occupate abusivamente: 66 denunce, via agli sfratti

Colpo all'occupazione abusiva delle case popolari nel Brindisino: i carabinieri dopo un capillare monitoraggio durato 7 mesi hanno controllato 3668 immobili e denunciato 66 persone, sul cui conto è previsto il sequestro preventivo dell'abitazione e l'assegnazione a chi ne ha realmente diritto. Due persone sono state arrestate in flagrante per il reato di furto di acqua perché avevano creato un bypass al contatore che consentiva l'erogazione senza registrazione dei consumi. Altre due persone sono state arrestate per furto di gas per essersi collegati direttamente alla rete di fornitura (danno di 1400 mc, corrispondenti a 1300 euro), mentre un occupante è stato denunciato per falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico, perché aveva ottenuto l'assegnazione di una casa popolare nel comune di San Michele Salentino dichiarando di percepire un reddito basso e sostenendo che avrebbe abitato con la moglie e la figlia.