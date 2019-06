Sbatte contro un muro e l'auto va a fuoco: salvato un giovane nel Brindisino

Terribile incidente nella prima mattina di oggi nel Brindisino, fra Ostuni e San Michele Salentino: un'auto è andata a sbattere contro un muro e ha preso fuoco. Fortunatamente prima che le fiamme avvolgessero la carcassa del mezzo, il conducente era già stato tratto in salvo dal 118. Non si conoscono ancora le cause del sinistro. Il giovane è in ospedale.