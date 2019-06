S.Pancrazio Sal., cc trovano auto rubata con 3 quintali di marijuana

I carabinieri di San Pancrazio Salentino (Br) hanno trovato tre quintali di marijuana in una Lancia Y che era stata rubata nell'aprile 2018 a Francavilla Fontana, nascosta in un uliveto in contrada Maddaloni, al confine con Mesagne. Nell'abitacolo erano nascosti 54 colli di marijuana. Una delle ipotesi plausibili è che il carico sia stato abbandonato dal trasportatore che ha notato la presenza dei carabinieri ed è scappato. Se immessa sul mercato, la droga avrebbe fruttato circa un milione e mezzo di euro.