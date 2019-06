Brindisi, litiga con la fidanzata e le rompe il naso: denunciato

I carabinieri di Brindisi hanno denunciato un 27enne del luogo per minacce e lesioni personali. Il giovane, mentre era in auto con la fidanzata, ha cominciato a litigare con la ragazza, 22enne. Prima l'ha minacciata, poi l'ha colpita con un pugno sul viso, fratturandole il naso e uno zigomo. La giovane è scesa dall'auto, si è allontanata a piedi e si è fatta accompagnare in ospedale da un altro automobilista.