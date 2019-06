Rapinò ufficio postale a Brindisi con i 2 fratelli: arrestato durante crociera a Genova

Un 33enne, Andrea Rillo, è stato arrestato per rapina in concorso dai Carabinieri di Brindisi mentre era a bordo della nave da crociera MSC Bellissima, nel porto di Genova. Insieme all'uomo sono stati arrestati i due fratelli, Francesco (27 anni), nella propria casa, e Fabio (36) nel carcere di Taranto, dove è recluso per altri motivi, anche se gode spesso di permessi premio, durante uno dei quali ha compiuto la rapina. Tutti e tre sono responsabili del colpo nell'ufficio postale di Via Duca degli Abruzzi del 22 marzo scorso.

Fabio e Francesco, dopo aver fatto irruzione nell'ufficio postale con i volti coperti da passamontagna e una pistola in mano puntata al volto della cassiera, si sono fatti consegnare 1435 euro, mentre Andrea li aspettava fuori in auto. I rilievi dei militari sono stati agevolati dall'esame del Dna e dal ritrovamento dei passamontagna. Andrea è stato arrestato a bordo della crociera perché sapendo dell'arresto dei fratelli avrebbe potuto non fare ritorno a Brindisi.