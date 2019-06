Nozze combinate con georgiane per avere la cittadinanza: 4 denunce nel Brindisino. Nel tariffario anche i testimoni

Francavilla Fontana. Ha organizzato dietro compenso 3 falsi matrimoni con cittadine georgiane, finalizzati al conseguimento per le donne della cittadinanza italiana. Denunciato unitamente agli sposi.

Il tariffario del matrimonio combinato oscillava tra gli 8 e i 10mila euro per far ottenere la cittadinanza italiana a donne georgiani: i carabinieri della Compagnia di Francavilla Fontana un uomo di 41 anni e tre donne giorgiana per violazione della norma sull'immigrazione. In base agli accertamenti dei militari, a conclusione di una indagine avviata dalla Polizia locale, tra gennaio e aprile del 2017 sarebbero stati combinati tre matrimoni grazie alla mediazione dell'uomo che risiede a Francavilla ma che in realtà lavora a Bari.

Il 41enne, contattato da donne interessate ad ottenere la cittadinanza, si faceva consegnare dagli 8 ai 10amila euro per organizzare matrimoni con altrettanti uomini (italiani) compiacenti a cui veniva consegnato un cachet tra i mille e i 2mila euro. Nel tariffario erano previsti anche i testimoni (finti) remunerati con un gettone di 50 euro, da scegliere tra altri italiani o georgiani. Unico vero vincolo del matrimonio, la conservazione dello status di sposi fino al conseguimento del permesso di soggiorno delle donne.