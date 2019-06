Ceglie Messapica, centro storico scambiato per un bagno pubblico

Non c’è limite all’indecenza. Ancor di più nel vituperato centro storico di Ceglie dove, alcuni residenti, da mesi, ormai, hanno denunciato, attraverso un esposto indirizzato al Sindaco, alla Giunta e Vigili Urbani, incresciosi episodi, a cadenza giornaliera, di ignoti che defecano in alcuni angoli più nascosti del borgo antico. E ne sono la testimonianza i fazzoletti lasciati accanto alle feci utilizzati per pulirsi. Le reiterate denunce verbali presso il Comando della Pulizia Municipale non avrebbero portato a nessun risultato, nemmeno quello di indurre la Ditta Cogeir a provvedere alla pulizia. Per questo motivo l’esposto è stato indirizzato, anche a Prefetto, Procuratore e Carabinieri. “Io sono uscito di casa presto l’altra mattina - racconta un residente - e fuori dalla porta c’era il disastro. Sono mesi che accadono questi episodi disgustosi. Il sindaco deve far adottare al più presto le misure per prevenire il verificarsi di questi atti”. Gesti di assoluta inciviltà che vanno a sommarsi alle numerose lamentele di altri residenti che parlano di un centro storico dimenticato, dove regna l’incuria e dove la situazione, anche dal punto di vista della sicurezza, è incontrollabile. È di alcuni giorni fa, infatti, la denuncia di siringhe ritrovate in più punti di una zona storica dove giocano bambini. Stessa storia per il bivacco notturno che ha come conseguenza la sporcizia lasciata sulle scale delle abitazioni come cartoni di pizza e bottiglie di birra. In alcuni casi, anche, fioriere distrutte. “Come noi residenti cerchiamo di tenere pulite non solo le nostre abitazioni ma, anche, parte del suolo pubblico – affermano – anche le istituzioni devinio fare qualcosa”