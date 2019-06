A 16 anni scappa da 3 comunità: arrestato dai carabinieri

I carabinieri di Brindisi hanno arrestato un 16enne brindisino, portandolo nel carcere minorile. Il giovane era già stato in diverse comunità, da cui era sempre scappato. Dal 2017 ha "collezionato" una serie di reati contro il patrimonio, soprattutto furti in negozi d'abbigliamento. È stato coinvolto in risse, ha rubato una bicicletta e rapinato un cellulare a un ragazzo. I militari l'hanno condotto nell'Istituto per Minori di Bari.