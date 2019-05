Ostuni, rogo nella villetta di candidato consigliere: al via le indagini

OSTUNI - Un incendio ha danneggiato la veranda della villetta al mare di proprietà di un candidato consigliere comunale di Ostuni (Brindisi) all’interno del villaggio Cala Rosa Marina. Il proprietario dell’abitazione è Rocco Colucci, che fa parte della lista Uniti per Ostuni a sostegno dell’aspirante sindaco Domenico Tanzarella, che andrà al ballottaggio. L’episodio si è verificato oggi, intorno a mezzogiorno. Secondo gli investigatori le fiamme sarebbero partite da un frigo che si trova sotto la tettoia. Colucci ha sporto denuncia in commissariato, non escludendo l’ipotesi che si tratti di un rogo di origine dolosa.