Erchie, picchia e minaccia la moglie per anni: arrestato

I carabinieri di Erchie hanno arrestato un 41enne del luogo per maltrattamenti in famiglia aggravati. L'uomo è indagato per aver sottoposto la moglie a reiterati e gravissimi atti di violenza fisica, morale e psicologica, picchiandola anche in presenza dei figli piccoli, instaurando in casa un regime di terrore, tanto che la moglie aveva paura a denunciarlo. Nel 2017 la donna si era lamentata perché il marito aveva avuto una relazione extraconiugale, e lui le aveva dato della "pazza" ed "esaurita" e le aveva puntato un coltello alla gola, ma anche questo episodio non era stato denunciato. Nel settembre 2018 l'ha mandata in ospedale con le labbra rotte. Pochi giorni fa, dopo averle rubato con una scusa il telefono, l'ha insultata, minacciata di morte, e immobilizzandola con una corda legata in vita l'ha scaraventata a terra, trascinata, provocandole un problema all'occhio destro e al naso. Finalmente la donna l'ha denunciato e l'uomo è stato condotto nel carcere di Brindisi.