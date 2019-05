Carovigno: cc confiscano 71mila euro di polizze a coniugi, lui ai domiciliari per assalti a bancomat

I carabinieri di Brindisi hanno sequestrato tre polizze vita Posta Futuro Special Plus, per un valore complessivo di 71mila euro, a due coniugi nullafacenti di Carovigno (Br), Vincenzo Schiena, 41 anni, e Francesca Fornaro, 38. Gli investimenti finanziari effettuati dalla donna non sono in linea con i redditi dichiarati dal nucleo familiare. Schiena, sorvegliato speciale, si trova già ai domiciliari per associazione a delinquere finalizzata agli assalti a sportelli automatici, uffici postali ed esercizi commerciali (tra cui gioiellerie e impianti di distribuzione di carburante).