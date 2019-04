«Super ponte» in arrivo, piovono le prenotazioni: al top Ostuni

OSTUNI - La lunga Pasqua con il super ponte e le temperature quasi estive fanno sperare bene per il turismo in provincia di Brindisi.

Strutture alberghiere, Bed & Breakfast, agriturismi, masserie e case vacanze sparsi sul territorio dovrebbero confermare le presenze dello scorso anno se non proprio superarle. Previsioni positive anche perché, come spiegato dal Centro studi di Federalberghi, «su questi numeri gioca un ruolo importante la vicinanza tra la ricorrenza domenicale del 21 aprile e la Festa della Liberazione del 25. In aggiunta a ciò, va considerata la Festa dei Lavoratori: nel calendario di questo 2019, il 1° maggio cade di mercoledì. Si tratta di un salto triplo che rappresenta un ottimo gancio per la rosa di giorni da poter destinare alla vacanza».

Le mete più gettonate, come sempre, sono Ostuni, Fasano, Carovigno e i comuni della Valle d’Itria, come Cisternino e Ceglie Messapica. Ma i vacanzieri si sposteranno anche ad Oria, Mesagne, Francavilla Fontana e San Vito dei Normanni e soprattutto nella città capoluogo. Il porto, la scalinata, i musei fanno si che Brindisi fortunatamente ancora affascina i vacanzieri.

Oltre alla gastronomia, le gite fuori porta ed il mare sono davvero tanti i pacchetti proposti dalle strutture alberghiere: “Ponte in Country Resort”, “Benessere in Valle d’Itria”, “Pasqua e Pasquetta per famiglia con bambini”, “Pasqua Pet friendly” ed altri ancora.

«Il bel tempo indirizza le scelte dei viaggiatori interni soprattutto nelle città d’arte, al mare e in campagna», continuano ancora da Federalberghi. Partiranno per primi gli italiani che concentreranno le vacanze sulla Pasqua, insieme ad un’altra fetta che farà una pausa più lunga, includendo anche il ponte del 25 aprile. Per Pasqua e Pasquetta si dovrebbero registrare le stesse presenze dello scorso anno ma con un possibile lieve aumento. Per quanto riguarda l’alloggio la struttura ricettiva preferita sarà la casa di parenti e amici (28,6% contro il 33% del 2018); segue a ruota l’albergo con il 26,1%, i bed & breakfast (15,2%) e le case di proprietà (13%). La vacanza avrà una durata media di 4-5 notti, in crescita rispetto ai 3,5 del 2018. Anche per la spesa media pro capite sostenuta per la vacanza (comprensiva di trasporto, alloggio, cibo e divertimenti), sarà pari a 394 euro, contro i 353 euro del 2018 con una crescita del +11,6%.

Gli intervistati dal Centro studi di Federalberghi confermano poi che il 68% ha prenotato o prenoterà l’alloggio in cui trascorrere le vacanze di Pasqua rivolgendosi direttamente alla struttura ricettiva (per farlo, il 35% utilizza il sito internet della struttura mentre il 33% la contatta tramite e-mail o telefono). Il 59,3% degli intervistati dichiara di utilizzare i social media e la rete per decidere o quantomeno informarsi sull’offerta nelle diverse località, sui prezzi e sulle strutture di interesse (contro il 53,4% nel 2018).

Per quanto riguarda la nazionalità dei turisti stranieri che più sono attratti dalla provincia di Brindisi e in generale dalla Puglia questi provengono prevalentemente dal Nord Europa e dai paesi dell’Est. E per la prima volta nelle nostre zone si affacceranno anche giapponesi, canadesi e addirittura indiani.