Xylella, Cia annuncia: «in corso eradicazioni di 12 alberi nel Brindisino»

BRINDISI - «Sono in corso in queste ore, ad opera del personale esperto incaricato dalla Regione Puglia, le eradicazioni dei 12 alberi risultati infetti da Xylella fastidiosa tra Fasano e Ostuni, a ridosso della frazione di Montalbano, nella Piana degli Ulivi monumentali in provincia di Brindisi». Ne dà notizia la Cia Puglia il cui vicepresidente, Giannicola D’Amico, sottolinea che «nessuno gioisce quando un albero viene abbattuto, ma quando tutto ciò è indispensabile per limitare l’espansione del batterio Xylella fastidiosa va fatto senza se e senza ma e senza perdere ulteriore tempo».

D’Amico e Pietro De Padova, presidente provinciale di Cia Due Mari (Taranto-Brindisi), ringraziano «gli agricoltori e i proprietari terrieri che questa mattina non si sono opposti alle eradicazioni: auspichiamo che la Regione Puglia riconosca loro i ristori dovuti in tempi rapidi».

«Ai nostri agricoltori, che stanno sopportando un peso e danni enormi causati dal batterio della Xylella fastidiosa - concludono - facciamo appello affinché eseguano le buone pratiche e le prescrizioni entro il 30 aprile».