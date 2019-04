Brindisi, 1kg di droga in casa e nel box auto, arrestato

I carabinieri di Brindisi hanno arrestato in flagrante un 37enne del luogo, Damiano Carriere, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I militari hanno trovato nell'abitazione dell'uomo e nel garage oltre un chilo di marijuana, conservata in barattoli in vetro e sparsa in casa e nel box. Trovato anche materiale per il confezionamento. L'uomo è ai domiciliari.