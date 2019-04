San Donaci, cc bloccano spacciatore e cliente in casa

I carabinieri di San Donaci (Br) hanno arrestato in flagrante un 55enne del luogo, Antonio Corrado, che aveva 16 grammi di cocaina in un involucro. Poco prima era stato fermato un 38enne che si era introdotto nel cortile dell'abitazione di Corrado, pronto per acquistare la droga, con 175 euro in contanti già pronti. I militari hanno perquisito l'abitazione di Corrado e hanno trovato anche altri 20 grammi di cocaina, in un mobile vicino al frigorifero, e altro materiale per il confezionamento. Tutto il materiale è stato sequestrato, e l'arrestato si trova ai domiciliari.