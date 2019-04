Nasconde droga nella cappa della cucina, arrestato

I carabinieri di San Vito dei Normanni (Br) hanno arrestato in flagrante un 35enne del luogo, Roberto Calò, per spaccio di stupefacenti. Dopo una perquisizione nell'abitazione dell'uomo, insieme a due pastori tedeschi del nucleo Cinofili dei carabinieri di Modugno (Ba), sono stati trovati 4,8 grammi di hashish in un mobiletto all'ingresso dell'appartamento e altri 62,9 grammi nella cappa di aspirazione della cucina, insieme a un bilancino perfettamente funzionante. il materiale è stato sequestrato e l'uomo si trova ai domiciliari.