Carovigno, «Amiamo e puliAmo il mare»: Legambiente libera le spiagge dai rifiuti

CAROVIGNO - “Amiamo e puliAmo il mare dai rifiuti di cui possiamo fare a meno”. Continua il progetto nazionale ” Marine litter- liberiamo dai rifiuti le nostre spiagge” a cui ha partecipato Legambiente di Carovigno. Si da appuntamento ad associazioni ambientaliste e no domani alle ore 10 per pulire la spiaggia del lido di Pantanagiani, una delle spiagge più gettonate dai vacanzieri. Ogni domenica di fine mese Legambiente, guidata da Mariafilomena Magli, è attiva affinché gli arenili lungo i 15 chilometri di costa carovignese vengono liberati e puliti soprattutto dalla quantità di rifiuti inquinanti come la plastica che il mare trasporta a riva. Infatti, nella raccolta fatta nelle ultime domeniche da Legambiente e da associazioni, buona parte del materiale dei rifiuti spiaggiati raccolti era tutta plastica. Una mattinata quindi all’insegna della ecologica e dell’ambiente pulito con tanti giovani e meno giovani che si adoperano per liberare dalla plastica le spiagge che tra due mesi saranno prese d’assalto dai bagnanti.

Sul delicato problema dell’ambiente con una ordinanza la Regione Puglia ha messo al bando sulle spiagge del suo territorio la plastica monouso e i sacchetti di plastica. Insomma, bicchieri, piatti e posate di cui sino a ieri gli oltre 200 balneatori pugliesi facevano un uso sproporzionato, saranno sostituiti da contenitori e attrezzi in cellulosa biodegradabile e si utilizzeranno solo buste di carta. Una iniziativa e un primo passo per diminuire drasticamente l’uso della plastica a vantaggio dell’ambiente e della salute pubblica.