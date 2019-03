Francavilla F.na, tenta di uccidere il cognato, arrestato

Ieri pomeriggio, a Francavilla Fontana (Br) un 36enne, Claudio De Tommaso, ha sferrato una coltellata al cognato 40enne di origini albanesi, Emilijan Devole, davanti al Centro Servizi Sociali di via Confalonieri. Il gesto è scaturito da una lite fra i due. I carabinieri dopo aver raccolto le dichiarazioni di alcuni testimoni ed aver esaminato le immagini di videosorveglianza hanno fermato il 36enne, che si era dileguato poco dopo. L'uomo è stato rintracciato nella sua casa di campagna, in contrada Padula Pagliarone, insieme alla moglie, Antonella Begher. Una volta che i carabinieri sono entrati, i coniugi hanno cominciato a insultarli, specialmente la donna, che ha minacciato di morte un maresciallo, scagliandosi contro di lui, ed è stata arrestata per resistenza a pubblico ufficiale. La vittima, il cognato albanese, è grave, ricoverata nel reparto di Chirurgia Toracica dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce.