Francavilla Fontana, nigeriano tormenta per anni la sua ex: arrestato

BRINDISI - I carabinieri di Francavilla Fontana hanno tratto in arresto in flagranza di reato per atti persecutori e lesioni personali un nigeriano di 34 anni, regolare sul territorio nazionale. L'uomo avrebbe vessato per anni la donna, sua connazionale ed ex compagna, che ha denunciato tutto al 112: la donna già dal 2010 era stata spinta dall'uomo ad avere rapporti sessuali con alcuni suoi amici in cambio di denaro, ma al rifiuto della donna è iniziato un calvario fatto di violenze e minacce, fisiche e psicologiche.

Negli ultimi mesi l’uomo l’ha seguita ovunque in tutti i suoi spostamenti e quando riusciva ad incrociarla la aggrediva, picchiandola. L'ultimo episodio risale ad una violenta aggressione sul treno che collega Manduria a Francavilla. Ad allertare i carabinieri è stato il capotreno il quale ha richiesto l’invio di una pattuglia dell’Arma perché l’aggressore sceso dal vagone alla Stazione di Francavilla si stava allontanando indisturbato. In quel frangente un carabiniere libero dal servizio, ha raggiunto il 34enne bloccandolo. L'uomo si trova ora ai domiciliari.