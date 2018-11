Lite tra ex amiche: auto sfasciata a calci e minacce di morte

Minaccia la sua ex amica di morte e le sfascia l’auto a calci. Protagonista della vicenda una 36enne brindisina, arrestata a Tuturano dopo l’intervento dei carabinieri oltre che per danneggiamento aggravato anche di porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. La donna infine è stata anche segnalata per detenzione di stupefacente.

I carabinieri della Stazione di Tuturano, al termine degli accertamenti, hanno arrestato la donna, abitante in un quartiere popolare che, per futili motivi, ha danneggiato in modo grave con calci l’autovettura Lancia Y di una sua vicina di casa arrecandole una serie di ammaccature allo sportello e contestualmente minacciandola di morte.

I militari giunti sul posto hanno bloccato la donna perquisendole la borsa che portava appresso trovando un coltello a serramanico con lama di 9 centimetri e un martelletto frangi vetro d’emergenza simile a quello presente sui mezzi pubblici. Nella borsetta c’erano anche 8 pezzi di hashish avvolti singolarmente in cellophane trasparente per un peso complessivo di 12,47 grammi. Il tutto è stato sottoposto a sequestro. In relazione al movente riguardo al danneggiamento i carabinieri hanno appreso che in passato le due donne erano amiche, ma ad un certo punto la parte offesa ha deciso di interrompere il rapporto, scatenando verosimilmente le ire dell’indagata. Quest’ultima già nell’ottobre 2017 si era presentata dall’ex amica informandola di essere stata lei a squarciarle con un coltello i pneumatici della sua vettura parcheggiata sotto casa. Nella circostanza, la vittima non aveva sporto denuncia per paura di ulteriori ritorsioni in quanto era costantemente minacciata di morte insieme ai suoi familiari. L’arrestata dopo l’espletamento delle formalità di rito è stata rimessa in libertà, come disposto dall’Autorità giudiziaria.