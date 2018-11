Brindisi, agguato nella notte vicino a pizzeria: ferito un 28enne

La scorsa notte, intorno alle 23.40, è arrivata una segnalazione in Questura riguardo una sparatoria al rione Sant'Elia di Brindisi: una persona, colpita con un'arma da fuoco, era a terra, vicino alla pizzeria in piazza Raffaello. Il ferito è un giovane brindisino di 28 anni, già noto alle forze dell'ordine, che abita non lontano dal luogo dell'accaduto: è stato sparato alla mano destra e sotto il mento, ma non ha mai perso conoscenza. Non si conosce ancora il movente dell'aggressione.