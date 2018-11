Tuturano, rubano trattore e scappano nei campi: 1 arrestato, 3 ricercati

I carabinieri di Brindisi hanno arrestato un 26enne, Mario Iurlaro, di Oria (Br) per ricettazione, furto e rapina in concorso con altre tre persone ricercate. Tutto è successo a Tuturano (Br), in contrada Angelini, quando un imprenditore agricolo ha segnalato il furto del suo trattore. I malviventi erano scappati a bordo del mezzo, sulla provinciale 82, e il proprietario, percorrendola nel senso opposto, ha incrociato il proprio trattore con a bordo un uomo, camuffato con una sciarpa nera, e dietro di lui altri tre complici, su un Fiat Doblò nero.

Il Doblò è risultato rubato il 1 novembre scorso a Tricase (Le): il proprietario del trattore si è messo di traverso sulla carreggiata per interrompere la fuga dei malviventi, che sono finiti fuori strada con il furgone, e poi hanno abbandonato entrambi i mezzi scappando a piedi nei campi. Uno di loro ha puntato una pistola al proprietario, per costringerlo a non inseguirli. I carabinieri cacciatori hanno seguito le tracce lasciate sul terreno per 2 chilometri e hanno trovato il 26enne ancora in fuga, che cercava di nascondersi dietro gli ulivi. Dopo l'arresto, i militari nel Doblò hanno trovato una borsa da donna, con all'interno effetti personali di una bracciante agricola: la borsa era stata rubata poco prima, quando i malviventi avevano rotto un finestrino di un'auto parcheggiata.