Rubano felpe per 180 euro, segnalati due minorenni

Due 17enni di Brindisi sono stati segnalati al Tribunale dei Minori di Lecce per tentato furto in concorso. I carabinieri infatti, grazie anche all'aiuto del sistema di videosorveglianza di un esercizio commerciale, un negozio di abbigliamento in Corso Umberto, hanno scoperto che i due minorenni avevano rubato due felpe per un valore totale di 180 euro. I ragazzi sono stati segnalati, la merce rubata è stata recuperata e restituita al proprietario.