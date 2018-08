Falsi bonifici per farsi consegnare tv, lavatrici e 200 bottiglie di vino pregiato: due truffatori di 28 e 43 anni, sono stati denunciati dalla Guardia di finanza a San Pietro Veristico. I due, che dimoravano in un circo acquatico itinerante in Campo di Mare, avevano preso di mura due negozi, uno di elettrodomestici e l'altro di vino. Agendo sulla buona fede del personale, simulavano il pagamento di elettrodomestici ( e bottiglie di vino pregiate) esibendo falsi bosniaci che venivano eseguiti attraverso un hard disk collegato all'esterno e invita via mail ai commercianti.

I militari, allertati dalle vittime, sono risaliti ai due - uno della provincia di Taranto e l'altro di sassari con precedenti specifici per truffa - ritrovando le attrezzature informatiche. Inoltre i finanzieri hanno anche ritrovato 14 elettrodomestici di vario tipo (lavatrici, televisori ed altre piccole apparecchiature) e di circa 200 bottiglie di pregiato vino ed olio etichettate con il logo della casa vitivinicola: tutto ciò per per un valore complessivo di oltre 5mila euro. I due sono stati denunciati a piede libero e la refurtiva restituita ai proprietari.