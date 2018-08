Opere pubbliche non autorizzate al porto, sequestrati ponte, tettoia e un'intera via

La Guardia di Finanza di Brindisi ieri ha sequestrato alcune opere pubbliche abusive nel porto della città. Si tratta di una strada, una tettoia e un ponte non autorizzati che sono stati costruiti tra il 2015 e il 2016. Si tratta della nuova via di collegamento (chiamata ex-Sisri) che unisce il terminal di Costa Morena e quello di Sant'Apollinare, del ponte che consente il passaggio sul Fiume Piccolo e di una tettoia in corrispondenza degli uffici di controllo e dogana. Dagli accertamenti sulle opere sono emersi abusi edilizi e ipotesi di falso in atto pubblico.