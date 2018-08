Lo sbarco di migranti finisce con un parto gemellare

Si conclude con un parto gemellare in Italia, il viaggio della disperazione di 73 migranti di origine irachena, scoperti a bordo di una barca a vela dai militari della Sezione operativa navale della Guardia di finanza di Brindisi durante un servizio di pattugliamento del basso Adriatico nella serata di domenica. I militari hanno anche individuato i tre presunti scafisti. La loro posizione, al vaglio della magistratura, si è conclusa con un provvedimento di arresto.

Erano circa le 21 quando i finanzieri, durante un servizio - volto a contrastare traffici illeciti via mare - hanno intercettato nei pressi della costa, all’altezza della località di San Gennaro, una barca a vela di circa dieci metri. Un monoalbero di colore bianco battente bandiera tedesca denominato «Orpheus». I militari, dopo aver affiancato il natante, sono saliti a bordo individuando tre presunti scafisti e 73 migranti: 46 uomini, 7 donne (della quali due in stato di gravidanza) e 20 minori (12 femmine e 8 maschi) tutti di nazionalità irachena apparentemente in buono stato di salute. È scattata così l’attivazione del dispositivo di accoglienza sotto il coordinamento della Prefettura in concorso con la Polizia di Stato e la Croce Rossa Italiana. La barca a vela è stata condotta sulle banchine di Sant’Apollinare dove è giunta poco prima di mezzanotte. Ad attendere i migranti, oltre ai soccorritori, c’erano anche gli agenti dell’Ufficio immigrazione, i funzionari del Gabinetto e la Scientifica della Polizia di Stato che hanno proceduto ai rilievi foto dattiloscopici per l’identificazione dei profughi. Dopo le operazioni di rito, i maggiorenni sono stati condotti nel Centro accoglienza richiedenti asilo (Cara) di Restinco. E poche ore dopo lo sbarco, la nascita dei due gemellini, l’unica nota lieta che arriva al termine dell’ennesimo viaggio della disperazione.

Con lo sbarco di ieri salgono a 174 i migranti arrivati a Brindisi dall’inizio dell’anno.