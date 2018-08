San Michele Salentino, maltrattava da anni la moglie: denunciato

BRINDISI - I carabinieri della stazione di San Michele Salentino (Brindisi) al termine di alcuni accertamenti hanno denunciato in stato di libertà un 40enne del luogo per maltrattamenti in famiglia continuati, commessi nei riguardi della moglie. Gli episodi abbracciano un arco temporale abbastanza ampio: l'uomo oltre ad aggredire fisicamente e ripetutamente la compagna, danneggiava i mobili, i suppellettili e gli infissi dell’appartamento dove la coppia vive con i figli minori. Nel corso di tali episodi anche alla presenza dei piccoli, il 40enne ha schiaffeggiato e picchiato la moglie rivolgendosi a lei in maniera molto offensiva. A seguito dei ripetuti maltrattamenti, delle percosse e dello stato d’animo in cui versa alla donna sono state riscontrate dai sanitari del pronto soccorso «lesioni post traumatiche, cervicalgia, stato d’ansia reattivo da aggressioni fisiche».