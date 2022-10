Barletta, tartaruga muore legata ad un macigno e gettata in mare

BARLETTA - Legano un masso ad una tartaruga e la gettano in mare: l'esemplare è morto. È successo a Barletta: a denunciarlo sui social, allegando delle foto, l'ambientalista Pasquale Salvemini sulla pagina "Centro Recupero Tartarughe Marine WWF Molfetta", quotidianamente a disposizione per aiutare tutti coloro che si imbattono in questi esemplari.

"Nel porto di Barletta, una Caretta caretta adulta è stata legata ad un macigno e gettata in mare per non farla riaffiorare. Ma viste le dimensioni della tartaruga, il crudele atto non è stato efficace e la Caretta è stata trovata morta mentre galleggiava nel porto ancora legata al masso - ha scritto nel post - È sufficiente rispettare le regole, evitando queste azioni del tutto sconsiderate, per ridurre la mortalità di questi animali inermi e protetti dalla Legge", ha poi concluso.