TRINITAPOLI - Sei alloggi occupati abusivamente sono stati sgomberati questa mattina e restituiti al patrimonio pubblico. Le operazioni sono state coordinate dalla Questura con l’impiego di carabinieri, guardia di finanza, vigili del fuoco, polizia locale e personale dei Servizi Sociali comunali e del 118 della Asl Bt.

«Una risposta da parte dello Stato - fanno sapere dalla Prefettura - rispetto alla piaga sociale delle occupazioni abusive, utile a rimuovere situazioni di illegalità protrattesi anche nel tempo a discapito di famiglie oneste e bisognose». Le abitazioni sgomberate, infatti, saranno ora riassegnate ai legittimi aventi diritto, nel rispetto dellegraduatorie comunali.

«Ringrazio le Forze di Polizia, sotto il coordinamento del Questore, per la brillante operazione messa in atto oggi a Trinitapoli, frutto di un’accurata e meticolosa attività della cabina regia istituita in Prefettura - ha dichiarato il Prefetto di Barletta Andria Trani Rossana Riflesso - lo sgombero odierno e l’azzeramento del fenomeno delle occupazioni abusive nel comune casalino assume il significato di una netta e concreta risposta dello Stato in un particolare contesto territoriale dove i destinatari dei relativi provvedimenti di rilascio coattivo erano anche soggetti appartenenti o contigui a sodalizi criminali locali».