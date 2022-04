Giustizia truccata a Trani, Savasta torna libero: la sentenza rinviata al 31 maggio

L’ex pm Antonio Savasta torna libero dopo quasi 40 mesi di custodia cautelare. Lo ha disposto ieri la Corte d’appello di Lecce su richiesta della Procura generale: all’ex magistrato di Trani, arrestato nel gennaio 2019 per l’indagine sulla “giustizia truccata”, è stata imposta soltanto l’interdizione dai pubblici uffici. La Corte d’appello ha rinviato al 31 maggio la sentenza sugli ex pm (insieme a Savasta c’è Luigi Scimè) che hanno chiesto, come già avvenuto per l’ex gip Michele Nardi, di annullare la condanna di primo grado e trasferire per competenza territoriale tutti gli atti alla Procura di Potenza. La Procura generale di Lecce si oppone, ritenendo che il processo debba rimanere in Salento.