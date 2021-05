Andria, «Impossibile ricevere la vaccinazione nella Asl Bat»

«Con la presente voglio denunciare pubblicamente la situazione reale che si sta verificando nella Asl Bat». Così una nostra lettrice in una mail inviata anche al Commissario per l'emergenza Covid19, il generale Francesco Paolo Figliuolo, alla direzione sanitaria della Asl Bat, e al presidente della Regione Puglia Michele Emiliano.

E poi: «l giorno 6 Maggio, un mio parente avrebbe dovuto vaccinarsi presso l'HUB di Andria. Vaccinazione rimandata alla data odierna, 25 maggio, per mancanza di vaccini; situazione che nel corso degli ultimi 2 mesi si è verificata più volte. Oggi l'HUB risulta chiuso dal 24 al 26 sempre per mancanza di vaccini. Eppure al momento della prenotazione, viene richiesto anche il numero di telefono e nessun messaggio ti avvisa che non devi recarti all'HUB. C'è gente che per recarsi, deve prendere un permesso al lavoro o rimanda altri impegni, per fare cosa poi? Andare là e trovare chiuso. Non siamo burattini che potete manovrarci a vostro piacimento».

Prosegue: «Ma stiamo scherzando? Ci sentiamo presi in giro, ci state ripetendo con insistenza, di farci vaccinare, ma come si fa? In tv si dice che volete vaccinare anche in spiaggia, che volete incrementare i vaccini a domicilio, che volete assumere altri medici vaccinatori, ma con quali vaccini? In altre regioni stanno già vaccinando gli over 50 e qui nella asl bat non riusciamo a vaccinare gli over 60. Per non parlare della sottoscritta che sta chiedendo di poter fare il vaccino in ambiente sicuro, come da documentazione idonea in suo possesso, e nessuno sa dove indirizzarla. E' uno scarica barile».

La conclusione: «Vai all'ufficio igiene e ti dicono di interfacciarsi al medico di medicina generale; il tuo medico ti rimanda all'ufficio igiene. E' semplicemente una vergogna. Auspico che qualcuno si dia una mossa e che i numeri che ci comunicate oltre i 500.000 vaccini al giorno, arrivino una parte anche nella Asl Bat».