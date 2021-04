Droga e armi: blitz carabinieri a Trani, 7 arresti, anche uomini legati a clan

Dalle prime ore di questa mattina, i carabinieri di Trani, a conclusione di complesse indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Bari, stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare a carico di 7 indagati per droga e armi, nell’ambito di un’operazione condotta sulla città di Trani. Coinvolte anche la città di Foggia e di Siderno, in provincia di Reggio Calabria. Due dei sette arrestati, già destinatari di una misura cautelare eseguita nel giugno 2019 nei confronti di pregiudicati di Trinitapoli, sono ritenuti vicini al clan Carbone-Gallone. Le indagini sul gruppo tranese sono partite due anni fa da un grosso sequestro di droga e armi da guerra. Maggiori dettagli in una conferenza stampa in mattinata.