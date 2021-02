Barletta, al via domenica campagna vaccinale: 500 dosi anti Covid per docenti e personale scolastico

BARLETTA - Domenica inizierà ufficialmente la «fase 2» della campagna vaccinale anti Covid in Puglia. Il sindaco di Barletta, Cosimo Cannito, ha messo a disposizione il Pala Disfida Borgia per l’inoculazione dei sieri al personale scolastico, docente e non docente che si è prenotato, delle scuole comunali della città per un numero stimato di circa 500 persone.

Oggi il direttore generale della Asl Bt, Alessandro Delle Donne, ha comunicato che le operazioni si svolgeranno nella giornata di domenica prossima, 21 febbraio, a partire dalle 8.30.

«In linea con le indicazioni governative, di utilizzare grandi strutture per ottimizzare e velocizzare le operazioni per le vaccinazioni - ha detto il sindaco - abbiamo accolto ben volentieri la richiesta di Emiliano, la cui proposta era di concentrare in solo luogo, Barletta, la vaccinazione del personale scolastico dei tre capoluoghi della BAT, ma i miei colleghi di Andria e Trani hanno preferito procedere per proprio conto».