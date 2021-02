San Ferdinando di Puglia, incendiarono auto dirigente comunale: arrestati due 18enni

I carabinieri di San Ferdinando di Puglia (Bt) hanno arrestato un ragazzo e una ragazza, 18enni entrambi, per incendio, in concorso. Nella tarda notte tra il 17 e il 18 novembre dello scorso anno, nonostante il coprifuoco, mentre la ragazza faceva da palo, il giovane aveva cosparso di liquido infiammabile la parte anteriore dell’autovettura di proprietà di un dirigente comunale, parcheggiata in via Nazionale, dandole fuoco. Le fiamme poi si erano propagate in maniera incontrollata, provocando la completa distruzione non solo della macchina della vittima designata, ma anche di un’utilitaria, parcheggiata a 5 metri dalla prima, del pozzetto della fognatura, totalmente disciolto, e di due alberi lungo il marciapiede. Nella circostanza si era reso necessario anche l’intervento dei Vigili del Fuoco di Barletta, che hanno impiegato un’autobotte e circa 40 minuti per domare le fiamme.

Sono ancora da accertare i motivi che hanno indotto i due giovani a dare fuoco al mezzo. Quel che è certo è che entrambi dovranno rispondere dell'accusa di incendio, per la quale rischiano una pena dai 3 ai 7 anni di reclusione.