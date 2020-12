Bisceglie travolta dalla Ternana, perde 3-0 con la capolista: quarta sconfitta

Troppa Ternana per un Bisceglie affaticato (quinta gara nell’arco di appena due settimane) e scosso dalla pesante squalifica di mister Bucaro comminatagli dopo il recupero col Catania. Nessuna sorpresa sull’erba inzuppata del “Liberati”, dove la capolista colleziona il decimo successo consecutivo nel segno dell’ex Anthony Partipilo e prolunga la serie negativa dei nerazzurri (4 sconfitte e altrettanti pareggi nelle ultime 8 gare).

Ricchetti opta per una formazione più “abbottonata”, con Pelliccia e Giron a completare la linea difensiva assieme al trio Priola – Altobello – Vona, mentre il rientrante Rocco funge da terminale avanzato. Sull’altra sponda Lucarelli schiera il montenegrino Raicevic al centro dell’attacco, con Partipilo, Vantaggiato e Furlan a rimorchio.

L’incipit degli ospiti sembra incoraggiante: al 2’ Sartore riceve un cross dalla destra e calcia di prima intenzione nel cuore dell’area, ma la sfera – complice la deviazione di Suagher – si stampa sulla traversa con Iannarilli fuori causa. Gli umbri replicano al 5’ con un fendente appena alto di Damian dai 20 metri, preludio al vantaggio griffato all’8’ da Partipilo, abile ad inserirsi sottomisura su un tiro cross di Furlan propiziato da palla inattiva.

Rossoverdi a caccia del raddoppio con i tentativi in serie di Vantaggiato, Raicevic e Furlan. Il bis porta invece la firma di Proietti, che al 39’ finalizza un’efficace triangolazione con Raicevic grazie ad una soluzione mancina in diagonale che supera Russo. A pochi istanti dalla pausa il destro fulmineo dai 25 metri del nerazzurro Rocco scheggia il montante.

La Ternana mette in ghiaccio la vittoria all’alba della ripresa con il solito Partipilo, per il quale è un gioco da ragazzi incornare da distanza ravvicinata il puntuale suggerimento dalla sinistra di Furlan. L’unico intervento della domenica per l’estremo umbro Iannarilli arriva al 7’ sul piazzato velenoso di Maimone, quindi è il collega Russo ad evitare il poker per i padroni di casa opponendosi al colpo di testa di Vantaggiato ed alla rasoiata in corsa di Palumbo quasi a tempo scaduto.





TABELLINO

TERNANA – BISCEGLIE 3-0

TERNANA (4-2-3-1): Iannarilli 6; Defendi sv (12’ pt Laverone 6), Boben 6.5, Suagher 6.5, Mammarella 6 (1’ st Salzano); Damian 6, Proietti 6.5 (25’ st Palumbo 6.5); Partipilo 7.5, Vantaggiato 6, Furlan 7 (35’ st Torromino sv); Raicevic 6.5 (25’ st Paghera 6). A disp. Vitali, Ferrante, Russo, Onesti, Peralta, Bergamelli, Diakitè. All. Lucarelli 6.5.

BISCEGLIE (5-4-1): Russo 5.5; Pelliccia 5, Priola 5.5, Altobello 5.5, Vona 5.5 (15’ st De Marino 5.5), Giron; Sartore 5.5 (30’ st Mansour sv), Maimone 5.5, Cittadino 5 (1’ st Zagaria), Vitale 5 (15’ st Makota 5); Rocco 5.5. A disp. Spurio, Sapri, Padulano, Cigliano, Ferrante, Laraspata, Lauria, Casella. All. Ricchetti 5.5 (squalificato Bucaro).

ARBITRO: Giaccaglia di Jesi 6.

RETI: 8’ pt Partipilo, 39’ pt Proietti, 5’ st Partipilo.