TedXBarletta Women: la forza delle donne nell'evento online

Racconti di viaggi lontani, vittorie scientifiche, partite difficili e note che scandiscono scelte che cambiano la vita per sempre. Sono nove le sfide vinte di nove donne fearless che hanno preso parte alla prima edizione di TEDxBarletta Woman. L'altra sera, riferiscono gli organizzatori, sono stati circa 5000 gli accessi registrati sul sito TEDxBarletta.

Durante l’incontro si sono susseguiti momenti artistici e culturali che hanno condotto il pubblico tra le stanze del Palazzo della Marra di Barletta, luogo che ospita la mostra dedicata a Giuseppe De Nittis.

“L’istruzione è l’arma che cambierà il futuro del mondo”, ha fatto sapere, tra le altre cose Mariangela Pira già conduttrice di “Esteri News Dossier”.

Chi grazie ai suoi studi ha toccato tante lune è la ricercatrice Cinzia Conteduca, originaria di Barletta, che per tre anni consecutivi ha vinto il prestigioso premio “Conquer Cancer Foundation Merit Award. “Occorre creare una società che punti alla meritocrazia in termini di riconoscimento e valorizzazione delle proprie abilità” ha riferito Cinzia Conteduca.

“Il futuro possibile guidato dalle Donne”: questo il titolo dello speech di Luisa Rizzitelli, giornalista esperta di politiche di genere e attivista per i diritti delle donne. Insieme alla sua squadra Assist - Associazione Nazionale Atlete, composta da tante coraggiose donne, ogni giorno combatte per scardinare quelle discriminazioni di genere che ingabbiano il mondo sportivo femminile.

Anche la critica d’arte Santa Nastro è dell’opinione che il mondo dovrebbe conoscere uno spostamento dell’asse verso una dimensione femminile. Responsabile della Comunicazione della “Fondazione Pino Pascali”, Santa Nastro attualmente è caporedattore di Artribune. “Lavorare e nutrirsi d’arte è per me un mestiere ma anche una malattia perché assorbe tutta la mia vita: amici e famiglia. Non puoi mai staccare”.

Protagoniste dei momenti musicali sono Erica Mou e la violinista Her ovvero Erma Pia Castriota. La prima, cantautrice biscegliese, voce delicata e messaggi incisivi è anche nota al grande pubblico per la partecipazione al Festival di Sanremo nel 2012 nella sezione Sanremo Social, dedicata ai giovani artisti, con il brano “Nella vasca da bagno del tempo”. Al TEDxBarletta Women dedica “Felicidade” e “Svuoto i cassetti”. La seconda musicista dell’evento è Her: esempio di chi ha deciso di essere donna. Personalità di valore, violinista transgender, ha collaborato con tanti artisti di spessore del calibro di Lucio Dalla e Franco Battiato. Per la serata suona però il piano e presta la voce per un suo stesso brano, "Il nostro mondo" tratto da "La trilogia del mondo". Luciana delle Donne, imprenditrice, racconta di “Made in Carcere”, iniziativa nata nel momento in cui nella sua vita ha smesso di occuparsi di PIL, per passare al “BIL”, Benessere Interno Lordo.

Flavia Pennetta con grande coraggio da giovanissima lascia tutte le sicurezze per intraprendere la carriera sportiva. Tra alti e bassi, un’operazione importante al polso mette in rischio la sola possibilità di giocare una partita a tennis. Ma il coraggio che racconta al pubblico del TEDxWomen è quello che si manifesta anche nel sapere quando è il momento di lasciare la scena. “Il mio messaggio è di non aver paura di prendere decisioni. Difficile lasciare la vecchia strada per la nuova, ma anche nel caso di errore, si impara tanto, sono quel che rende ciò che siamo”.

Chiude la domenica pomeriggio marcata TEDx Barletta Woman Aurora Ramazzotti.

A 18 anni, racconta, quando tutto profumava di nuovo, e con dei giganti come i suoi genitori alle spalle, la ricerca della sua identità non è stata affare semplice.

“Nei momenti bui, sei tu che crei la tua luce”. La corsa diventa il suo fearless. «Inutile cercare di convincere gli altri, solo noi possiamo sapere chi siamo e abbiamo la possibilità di trasformare le nostre paure».

«In un momento in cui l'individualismo opprime e chiude sempre più, il TEDxBarletta Woman dimostra che il valore della comunità culturale può e deve ancora essere preservato e incoraggiato. La bellezza, le idee e la cultura ci salveranno», concludono gli organizzatori.