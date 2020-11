Andria: furto, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale, due arresti

Nelle prime ore del mattino, i Carabinieri di Andria hanno dato esecuzione a 2 ordini di custodia cautelare in carcere nei confronti di altrettanti soggetti ritenuti responsabili di furto, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale.

S.D., classe 77, e V.N. classe 74, entrambi pregiudicati locali: lo scorso marzo i militari si erano imbattuti in un'autovettura nascosta nelle campagne andriesi oggetto di furto e con targhe contraffatte. Le successive attività di osservazione permisero di cogliere in flagranza due furti in abitazione nel comune di Bisceglie: dopo un inseguimento i due soggetti non esitarono a speronare un’auto dei Carabinieri, terminando poi la loro folle fuga in un oliveto e scappando a piedi. In quell’occasione i militari riuscirono a riconoscere uno dei fuggitivi denunciandolo. Il secondo è stato poi individuato grazie agli impianti di videosorveglianza.

In un box di proprietà di uno degli arrestati sono stati trovati anche un tapis roulant, un radiatore da termoarredo in acciaio ancora imballato; una busta contenente n.5 paia di guanti tecnici da lavoro; una borsa contenente campionario per fissaggi; una potatrice elettrica, una pompa idrovora, 3 pompe a spalla per giardinaggio.