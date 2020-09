Barletta, vandali nella sede del consiglio comunale

Barletta - La sede del Consiglio comunale presa di mira da ignoti con atti vandalici all’esterno. La scoperta è avvenuta ieri mattina e con ogni probabilità il grave episodio si è consumato nelle ore precedenti.

Una vetrata infranta e tre grandi vasi in pietra fracassati dopo essere stati spinti dal piano su cui erano posizionati al suolo; la vetrata è stata mandata in frantumi usando il posacenere in metallo, mentre i vasi sembra siano stati scaraventati al suolo: questo è il bilancio dei danneggiamenti compiuti all’esterno di quella che era la sede distaccata del Tribunale di Trani, da qualche anno diventata la sede istituzionale del Consiglio comunale dove si svolgono le sedute.

Inoltre, sempre nello stesso plesso sono in corso i lavori per la realizzazione del Polo della Sicurezza e della legalità, dove - in pratica - sarà trasferito il Comando e gli uffici della Polizia locale.

Sempre ieri mattina, c’è stato l’intervento sul posto del sindaco Cosimo Cannito, unitamente al comandante della Polizia locale Savino Filannino e agli agenti del locale Commissariato di Polizia, che operati i vari riscontri stanno indagando sull’accaduto attivando gli accertamenti del caso.

Al vaglio degli investigatori sono state assunte le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nell’area del plesso.

Chiaramente l’episodio è di una gravità inaudita ed è indubbiamente un gesto che mina il decoro e il rispetto verso l’istituzione locale. Difficile poterne capire i motivi o dare una spiegazione di tali atti vandalici. Certamente le indagini della polizia riusciranno a risalire agli autori di simile episodio, nella speranza che possano essere assicurati alla giustizia affinchè quest’ultima possa far valere il rispetto delle istituzioni al servizio dei cittadini e del luogo ormai prossimo a diventare il presidio della sicurezza e della legalità della Città.