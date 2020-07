Fase 3, Fitto: «Il post Covid 19 occasione per cambiare sanità in Puglia»

TRANI - «Innanzitutto smetterla di raccontare le cose non vere, non immaginare misure tardive e distribuite a pioggia che non servono a nulla, cogliere l'opportunità di questa situazione per cambiare totalmente il sistema sanitario della nostra regione, rafforzando il territorio in modo serio, cosa che non è accaduta in questi anni, cercando al tempo stesso di immaginare dal punto dello sviluppo e della crescita scelte e misure di intervento che siano collegate a uno sviluppo strutturale definitivo e non a palliativi momentanei». Lo ha detto l’europarlamentare Raffaele Fitto (FdI), candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Puglia, ai giornalisti che gli hanno chiesto quale sia la sua ricetta post Covid, a margine di un evento a Trani.

«Quindi bisogna avere una visione - ha aggiunto Fitto - cambiare la strategia della nostra regione, farla essere presente in Europa, ai tavoli nazionali e non farla brillare per assenza, e avere la capacità di poter dare risposte chiare non solo utilizzando le risorse europee che sono a disposizione della nostra regione, ma avere la capacità di cogliere e utilizzare anche le altre che potrebbe essere una opportunità che oggi non sono prese in considerazione».

Sulla proroga dello stato di emergenza per il Coronavirus, Fitto ha detto che «è una proroga che si giustifica soltanto con una scelta politica collegata al governo, l’unico governo che ha fatto una cosa del genere ed è chiaro ed evidente che parliamo di una scelta più politica che motivata e giustificata dal punto di vista scientifico».

«A livello regionale abbiamo discusso molto, anche a livello nazionale, e la nostra unità non è formale, è un’unità vera proprio perché viene fuori da una discussione seria». Lo ha detto a Trani parlando con i giornalisti il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Puglia, Raffaele Fitto.

«In passato - ha aggiunto - abbiamo commesso tutti degli errori dividendoci e regalando la vittoria al centrosinistra; questa volta siamo uniti e convinti di poter vincere questa campagna elettorale: sono gli altri che sono divisi e hanno problemi che per questa volta non ci riguardano».