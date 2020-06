Bisceglie, ecco i «bond» per favorire la ripartenza di bar, pizzerie e ristoranti

BISCEGLIE - Un coupon che varrà fino al 25% in più finalizzato a sostenere il settore della ristorazione, tra i più colpiti dal lockdown. Così nella fase 3 dell’emergenza sanitaria un pranzo, un aperitivo o un dessert costeranno anche meno ma soprattutto i consumatori avranno contribuito a rimettere in moto l’economia dei pubblici esercizi del settore del food. Si chiamano «ViviBisceglie Bond» e sono dei buoni che saranno acquistabili in alcuni punti vendita della città e potranno essere poi spesi in pizzerie, ristoranti, pub, bar e pasticcerie del circuito «ViviBisceglie». Due i tagli: da 10 euro e da 20 euro ma avranno un valore di 12 e 25 euro.

«L’iniziativa - dichiara Leo Carriera, Direttore di Confcommercio Bari-Bat - ideata da Assolocali e sostenuta da Confcommercio mira a dare un forte segnale di attenzione al settore e vuole rimettere in contatto i consumatori abituali con i propri locali preferiti».

«Così proviamo anche ad incrementare il turismo attraendo in città giovani e famiglie dai comuni vicini che così potranno venire a trascorrere una serata a Bisceglie, una scelta che sarà pure conveniente», commentano Pino Cosmai, Presidente di Assolocali - Confcommercio Bisceglie e Tony Porcelli, Direttore di Assolocali