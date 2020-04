Trinitapoli, cimitero aperto su prenotazione telefonica

TRINITAPOLI - «Riapriremo il cimitero su prenotazione telefonica per visite di massimo 8 persone per volta». Il sindaco Francesco di Feo lo ha annunciato questa sera, nel corso della consueta diretta Facebook con cui aggiorna i cittadini sull'andamento dell'epidemia sul territorio. La decisione è stata presa di concerto con la Prefettura e con l'assessore alla Politiche cimiteriali, Antonella de Lillo.

Dal lunedì al venerdì il cimitero comunale avrà 2 turni d'apertura da un'ora ciascuno: dalle 9 alle 10 e poi dalle 10.30 alle 11.30. Nel pomeriggio dei giorni dispari (lunedì, mercoledì e venerdì), i cancelli si apriranno anche dalle 16 alle 17. Per prenotare sarà consentita la visita al campo santo solo su prenotazione telefonica al numero 0883632543, con un massimo di 8 persone a turno ed un limite di 2 componenti a famiglia.

«Abbiamo ritenuto di disciplinare in questo modo gli accessi al cimitero – spiega l'assessore de Lillo – allo scopo di consentire, sia pure in modo contingentato, le visite dei concittadini ai cari estinti. Il periodo di emergenza ha reso fin qui impossibile anche salutare i defunti, addirittura privando dell'ultimo saluto chi è deceduto in queste settimane. Ciò aumenta la sofferenza di chi non può neppure recarsi a piangere su una tomba».

«Riapriranno anche i fioristi, a cui raccomando il massimo rispetto delle precauzioni imposte dalle misure vigenti – avverte il sindaco di Feo – . Restano ferme le operazioni di estumulazione, mentre anche in queste settimane, grazie al contributo del consigliere delegato al Verde, Rino Tiritiello, abbiamo eseguito regolarmente la manutenzione degli spazi verdi cimiteriali. Seguiremo l'andamento dell'epidemia e le relative misure di contenimento, riservandoci di apportare modifiche man mano, di concerto con la Prefettura, con cui stiamo discutendo le modalità per avviare la fase 2, appena le condizioni epidemiologiche lo consentiranno».