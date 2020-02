Coronavirus, Ordine avvocati Trani, sospesa Scuola forense

TRANI - Il presidente della Fondazione dell’Ordine degli Avvocati di Trani ha sospeso in via precauzionale l’attività della Scuola Forense, nell’ambito delle misure precauzionali prese per l’emergenza Coronavirus.

Inoltre, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani ha deliberato «il rinvio di tutti gli eventi formativi già accreditati da questo Consiglio e che si sarebbero dovuti svolgere nei mesi di Febbraio e Marzo 2020; il rinvio della cerimonia di conferimento della borsa di studio Antonio Greco - In Memoriam, a data da destinarsi» e ha invitato i presidenti della Corte d’Appello di Bari e del Tribunale di Trani, il prefetto e il direttore dell’Asl della provincia Bat, ad adottare «i provvedimenti ritenuti utili, alla luce della necessaria prudenza invocata, ad evitare assembramenti di persone (siano essi avvocati, giudici, cancellieri, testimoni, parti etc.) all’interno dei luoghi usualmente frequentati nell’attesa di partecipare ciascuno alla propria udienza. A mero titolo di esempio, sarebbe certamente utile allo scopo l’uso da parte di tutti i Magistrati del software «chiamata udienze Tranì».